В России отравление аэрозолем от насекомых привело к смерти детей

В России отцу четверых погибших детей предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передают российские СМИ. Мужчина свою вину признал.

«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», - сообщили в СК.

По данным следствия, вечером 20 сентября глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством.

«При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме», - говорится в сообщении ведомства.

Утром 21 сентября все члены семьи, в том числе четверо детей, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства.

«После обращения в местную амбулаторию и осмотра все члены семьи были госпитализированы в медицинские учреждения. В результате отравления 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября 12-летняя девочка», — пояснили в СК.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

Изначально следствие рассматривало две версии произошедшего — отравление аэрозолем от насекомых и употребление продуктов питания с неизвестным токсичным веществом. Позже ведомство назвало версию отравления средством от насекомых приоритетной.

2 декабря пресс-служба регионального СК сообщила, что причиной смерти четверых детей стало отравление ядовитым инсектицидным средством. По факту гибели несовершеннолетних ведомство возбудило уголовное дело по статье о производстве и хранении продукции, а также выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.