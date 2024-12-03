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Оптимизма все меньше: В Армении снизили прогнозы экономического роста

First News Media12:55 - Сегодня
Оптимизма все меньше: В Армении снизили прогнозы экономического роста

В первоначальный проект госбюджета на 2025 год внесены определенные изменения, в частности, пересмотрены показатели доходов, расходов и дефицита бюджета.

Об этом сегодня, 3 декабря, с трибуны парламента заявил министр финансов Ваге Ованнисян, представляя окончательный вариант проекта госбюджета, сообщают армянские СМИ.

По словам министра, в соответствии с уточненным проектом госбюджета на 2025 год, показатель ВВП заложен в размере порядка 10,9 трлн драмов, что ниже аналогичного показателя, предусмотренного первоначальной версией документа на 158 млн драмов (около $405 млн.) Показатель экономического роста в окончательном варианте заложен на уровне 5,1% против 5,6% предусмотренных в первоначальном варианте проекта госбюджета на будущий год.

Доходы госбюджета составят порядка 2,84 трлн млрд драмов, что на 35,5 млрд драмов меньше первоначального варианта. Указанное снижение обусловлено, главным образом, сокращением налоговых поступлений в результате переоценки валового внутреннего продукта. Налоговые поступления сократились на 39,6 млрд драмов.

Официальные гранты увеличились на 1,6 млрд драмов, что связано как с увеличением целевого гранта и поддержки, так и с изменением обменного курса. Увеличение прочих доходов на 2,6 млрд драмов связано с переоценкой отдельных видов доходов, а также изменением обменного курса.

Расходы госбюджета составят 3 трлн 441 млрд драмов, из них текущие расходы составят 2 трлн 706 млрд драмов, а капитальные расходы составят 734 млрд драмов. Расходы бюджета по сравнению с первоначальным вариантом сократились на 40,8 млрд драмов, текущие расходы сократились на 42,4 млрд драмов, а капитальные расходы увеличились на 1,7 млрд драмов.

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