На митинге в Тбилиси задержали более 20 протестующих

Сотрудники МВД Грузии на митинге в Тбилиси у здания парламента, который состоялся во вторник, задержали 22 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МВД, все они были задержаны в административном порядке. Задержанные доставлены в разные следственные изоляторы и предстанут перед судом.

Во вторник вечером у парламента Грузии прошла очередная антиправительственная акция. Митинг в течение длительного времени был мирным, однако потом перерос в противостояние с полицией. Силовики были вынуждены оттеснить демонстрантов от здания парламента с применением слезоточивого газа и водометов.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Причиной недовольства стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который объявил, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

Источник: ТАСС