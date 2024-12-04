США при Трампе помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом

Отношения между США и Грузией улучшатся с приходом новой администрации президента Дональда Трампа, и они помогут стране снова открыть переговоры с Евросоюзом.

Об этом заявила Кимберли Лоу, которая считается возможным спецпредставителем администрации Трампа в ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее озвучил решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, что вызвало волну протестов. Он пояснил, что Грузия продолжит работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, и к концу 2028 года страна с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.

«Мы знаем, что с приходом новой администрации Трампа эта ситуация улучшится, и мы собираемся помочь вам снова открыть эти переговоры. Нынешний премьер хочет продолжать работу для вступления в ЕС, мы хотим помочь вам вступить в ЕС, и у нас есть способ для того, чтобы сделать это», - отметила Лоу в интервью грузинскому Первому каналу.

Как заявила Лоу, многие другие страны сейчас растеряны в связи с происходящим в Грузии и причинами прекращения переговоров по ее вступлению в ЕС.

«Насколько я понимаю, ваше нынешнее правительство не хотело прекращать эти переговоры, но было много проблем, из-за которых отношения между США и Грузией были ухудшены», - сказала Лоу.

Она также отметила работу, которую Грузия проделала за последние годы для улучшения экономики, состояния демократии, и поздравила страну со всеми шагами, которые были предприняты для вступления в Евросоюз.

Источник: Sputnik-Грузия