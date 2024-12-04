Премьер Грузии заявил, что попытка «нацмайдана» провалилась

Власти Грузии контролируют ситуацию в стране, попытка оппозиции устроить «нацмайдан» провалилась.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«После провалившегося «нацмайдана» видите, что определенные силы, насильственные группировки перешли на то, чтобы хоть как-то навредить интересам нашей страны, в том числе деятельности бизнеса и так далее. Но, конечно, и эти попытки обречены на неудачу. Это последнее задание, которое выполняют эти люди. Все под контролем, «нацмайдан» провалился, и интересы страны будут полностью защищены», - заявил Кобахидзе на пресс-конференции.

Премьер также выразил сожаление, что насильственные действия групп митингующих не осудили политики и дипломаты из Евросоюза и США. «Мы надеемся, что подобное осуждение мы увидим хотя бы в будущем», - отметил Кобахидзе. Также, по его словам, «неосуждение со стороны конкретных людей воспринимается как зеленый свет насилию».

Источник: ТАСС