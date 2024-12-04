МИД РФ: Россия готова к нормализации отношений с Грузией

Официальная Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией в той мере, в какой к этому готовы идти в Тбилиси.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала «независимость» Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

«Что касается дальнейших перспектив нормализации двусторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», - цитирует Захарову РИА Новости.

На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.