МИД РФ: Россия готова к нормализации отношений с Грузией
Официальная Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией в той мере, в какой к этому готовы идти в Тбилиси.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала «независимость» Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
«Что касается дальнейших перспектив нормализации двусторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», - цитирует Захарову РИА Новости.
На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.