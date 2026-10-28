В Баку состоялась презентация III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО

28 октября в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась презентация III издания подготовленного Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) «Книги мира» (Book of Peace) под названием «Оттенки гармонии: мир и мультикультурализм в Азербайджане глазами молодежи», посвященного Азербайджану.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед аль-Малик отметил, что Азербайджан, обладающий богатой культурой, многовековыми традициями мирного сосуществования и демонстрирующий неизменную приверженность межкультурному диалогу, является вдохновляющим примером для всего мира. Он подчеркнул, что это издание является выражением уважения к культуре диалога, сложившейся в Азербайджане, а также призывом к действию. «Книга мира» несет весьма важный посыл для сегодняшнего расколотого мира. Традиции мультикультурализма в Азербайджане представлены на страницах этой книги сквозь призму наблюдений и впечатлений авторов.

Генеральный директор сказал, что Фонд Гейдара Алиева вносит неоценимый вклад в построение мира в Азербайджане и на всей планете. Посредством гуманитарных инициатив и поддержки межкультурного диалога Фонд возводит мосты между обществами.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в выступлении подчеркнула, что в период, когда конфликты, разобщенность и нетерпимость продолжают разделять планету, мир и взаимопонимание обретают как никогда важное значение. ИСЕСКО всегда выступала площадкой для диалога между различными культурами, религиями и цивилизациями. Фонд Гейдара Алиева уже более 20 лет реализует проекты в области культуры, образования, охраны окружающей среды и гуманитарной сфере, способствуя продвижению истинных ценностей. За прошедшие годы Фонд восстановил множество исторических и культурных памятников, построил сотни школ и детских садов, внес вклад в охрану национальных парков и дикой природы, а также реализовал многочисленные проекты в Азербайджане и других странах мира.

Лейла Алиева отметила, что «Книга мира» содержит в себе глубокий по смыслу посыл – жить в мире, чувствовать уважение, быть понятым и окруженным заботой.

Подчеркнув, что за последние годы в истории дипломатии и международных отношений для него было лишь две позитивные новости, заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель по Альянсу цивилизаций, специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос сказал: «Первая - это прекращение режима апартеида в Южной Африке. Вторая – это упомянутый вчера в выступлении Президента Ильхама Алиева мирный договор между Арменией и Азербайджаном, инициатором которого он является».

Он подчеркнул, что XXI век должен стать последним веком войн и конфликтов, необходимо положить конец войнам.

Затем состоялась презентация видеоролика о концепции «Книги мира».

Далее были заслушаны выступления молодых послов мира ИСЕСКО из Азербайджана, Казахстана, Марокко.

В заключение мероприятия была представлена музыкальная программа в исполнении 10-летнего ханенде Расула Багирова. Кроме того, генеральному директору ИСЕСКО Салиму бен Мухаммеду аль-Малику была преподнесена в дар картина художника Мир Азера Абдуллаева «Добро пожаловать в Карабах».

Отметим, что представленное издание освещает роль Азербайджана в продвижении мира, укреплении межрелигиозной и межкультурной солидарности, а также международное значение азербайджанской модели мультикультурализма.

В книгу также вошли статьи 29 молодых лидеров из различных стран исламского мира. Каждый из этих молодых людей побывал в Азербайджане и на основе личного опыта поделился впечатлениями о сформировавшейся в нашей стране модели мира, мультикультурализма и мирного сосуществования.