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Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве

Редакция 1news20:20 - Сегодня
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Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве

28 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бен Мухаммедом аль-Маликом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО. Было отмечено, что за проекты, реализуемые в сфере образования, социальной поддержки в исламском мире и других странах, Фонд в 2025 году был удостоен премии Hamdan-ISESCO. Также было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева на протяжении всей своей деятельности уделяет особое внимание развитию образования и социальной сферы.

В этой связи было подчеркнуто значение меморандума между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО, предусматривающего обмен опытом, реализацию совместных проектов в сферах культуры, науки, образования и развития новых технологий, а также подписанного в 2025 году соглашения по проектам в области расширения возможностей женщин, пострадавших от конфликта в трех регионах Буркина-Фасо и Нигера, и в сфере социальной инклюзивности.

После встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО. Документ предусматривает реализацию ряда важных проектов. Один из них связан с проведением очередного вручения «Премии культурного наследия Натаван» (Natavan Heritage Excellence Award). Учрежденная совместно Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО, «Премия культурного наследия Натаван» призвана содействовать обмену и распространению передового опыта в сфере охраны и управления материальным наследием.

Другим направлением сотрудничества по новому соглашению является реализация регионального проекта под названием «Мир через культуру и развитие в Западной Африке». Проект, который охватит Того, Буркина-Фасо, Нигер, Бенин и Кот-д’Ивуар, будет направлен на развитие межкультурного диалога, сохранение культурного наследия, укрепление институционального и профессионального потенциала, а также на активное привлечение молодежи и женщин к процессам.

Кроме того, предусматривается продолжение работы над индексом искусственного интеллекта в исламском мире (AI Index), презентация которого состоялась в 2025 году в Баку. Для обсуждения достигнутых в данном направлении результатов и развития сотрудничества между странами исламского мира в сфере искусственного интеллекта планируется проведение встречи на министерском уровне.

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