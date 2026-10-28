«Dr. Гюлю» снова в деле: «Мы заплатили штраф, жалоб на нас нет» - ВИДЕО

Гюльбаде Абдуллаева, известная как «Dr. Гюлю», вновь занимается эстетической хирургией. Ранее она привлекла внимание СМИ после публикации видео, на котором танцевала во время операции.

Как сообщает Bakupost.az, в аккаунте эстетического центра «Büllur» в TikTok размещены видеоролики с информацией об услугах и процедурах, которые проводит Абдуллаева, а также их стоимости. Публикации об эстетических операциях появляются и в её личном аккаунте в TikTok.

Журналисты Bakupost.az попытались связаться с Абдуллаевой. Фатима Умид, представившаяся её менеджером, подтвердила, что та продолжает работать в сфере эстетической хирургии.

«Два года назад против Гюлю ханум началась кампания по её дискредитации. По этому поводу Генеральная прокуратура провела расследование. Было доказано, что распространённые сведения не соответствовали действительности, и Абдуллаева оплатила штраф», - заявила менеджер.

Она также высказалась по поводу заявления Центра аналитической экспертизы при Министерстве здравоохранения Азербайджана об отсутствии у Абдуллаевой права заниматься медицинской деятельностью.

«По статистике, сегодня в Азербайджане в этом центре зарегистрированы всего четыре-пять врачей. Вы и сами это знаете. Главное - удовлетворённость пациентов. До сих пор на доктора Гюлю никто не жаловался, не было случаев с осложнениями или каких-либо других проблем. В её работе никаких недостатков выявлено не было», - утверждает Ф. Умид.

Bakupost.az направил запрос в Центр аналитической экспертизы при Министерстве здравоохранения Азербайджана, чтобы получить официальные разъяснения по этому вопросу.

Отметим, что ранее Гюльбаде Абдуллаева оказывалась в центре внимания СМИ в связи с сообщениями об отсутствии у неё диплома и лицензии, а также из-за неэтичного поведения в отношении пациентов. Обсуждение вызвали распространившиеся в сети кадры, на которых она танцевала во время операции в клинике «Угур-777». Также в социальных сетях выдвигались утверждения, что раньше она работала парикмахером.

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