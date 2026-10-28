На сотрудников Real TV напали во время съёмок в бакинской школе
В Ясамальском районе Баку группа лиц напала на съёмочную группу телеканала Real TV, которая приехала к школе №225, где сегодня во время урока из окна выпала и погибла семиклассница.
По сообщению телеканала, журналисты прибыли в учебное заведение, чтобы снять репортаж о трагедии. Однако по настоянию школьного охранника группа лиц напала на них прямо во дворе школы.
В результате оператор получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Журналисты сообщили о случившемся в колл-центр МВД по номеру 102. Инцидент взят под контроль, в отношении напавших принимаются меры ответственности.
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