На сотрудников Real TV напали во время съёмок в бакинской школе

В Ясамальском районе Баку группа лиц напала на съёмочную группу телеканала Real TV, которая приехала к школе №225, где сегодня во время урока из окна выпала и погибла семиклассница.

По сообщению телеканала, журналисты прибыли в учебное заведение, чтобы снять репортаж о трагедии. Однако по настоянию школьного охранника группа лиц напала на них прямо во дворе школы.

В результате оператор получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Журналисты сообщили о случившемся в колл-центр МВД по номеру 102. Инцидент взят под контроль, в отношении напавших принимаются меры ответственности.