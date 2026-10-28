Из Китая в Азербайджан экстрадировали обвиняемого в нападении на супругу

Министерство юстиции Азербайджана продолжает взаимодействие с компетентными органами других стран для задержания и возвращения в страну лиц, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в международный розыск.

Как сообщили пресс-службу Минюста, 28 октября из Китая в Азербайджан экстрадировали Рустама Гусейн оглу Ибрагимова, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруги. По версии следствия, в 2025 году во время ссоры в квартире, где они совместно проживали в Баку, мужчина нанёс ей ножевое ранение. Ему предъявлено обвинение по статье 126.1 Уголовного кодекса Азербайджана. Местонахождение Ибрагимова установили в Китае, где его задержали.

Согласие на экстрадицию было получено после переговоров и направления соответствующего запроса в рамках договора о выдаче между Азербайджаном и Китаем от 17 марта 2005 года. Уполномоченным органом по этому договору является Министерство юстиции.

В ведомстве отметили, что произошедшее подтверждает международный авторитет Азербайджана и надёжность Китая как партнёра.

Ибрагимова доставили в Азербайджан сотрудники Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Минюста. На основании решения суда об аресте его поместили в следственный изолятор.

Министерство юстиции продолжает работу по возвращению в Азербайджан лиц, объявленных в международный розыск.