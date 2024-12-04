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Представители династии Иреванского хана посетили Общину Западного Азербайджана

First News Media20:47 - Сегодня
Представители династии Иреванского хана посетили Общину Западного Азербайджана

В рамках второй международной конференции «Право на возвращение: поощрение справедливости для насильственно выселенных из Армении азербайджанцев», которая пройдет в Баку 5-6 декабря, состоялась встреча председателя Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, профессора Мисира Марданова с представителями династии Иреванского хана Амиром Али Сардари Иревани и Турханом Тургутом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече Мисир Марданов, отметивший, что рад приветствовать представителей Иреванского хана в общине, сказал, за последние 200 лет наши соотечественники были поэтапно изгнаны из всего Западного Азербайджана, в том числе из Иревана.

Было отмечено, что к сожалению, наследие потомков хана также находится среди наших памятников, разрушенных в Западном Азербайджане. Мисир Марданов сказал, что жить в Западном Азербайджане на земле своих предков – это право западных азербайджанцев и их потомков.

Турхан Тургут рассказал о своих предках - легендарных Иреванских ханах, а также о геноциде и изгнании, которые они пережили в начале прошлого века.

В свою очередь, Амир Али Сардари Иревани отметил, что является потомком Гусейнали хана Гаджара, построившего Голубую мечеть. Его родственники одними из первых были депортированы сразу после подписания Туркменчайского договора.

Оба гостя выразили желание увидеть родные места в Западном Азербайджане.

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