Оппозиция намерена обвинить президента Южной Кореи в госизмене

Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» планирует предъявить президенту Юн Сок Ёлю и министру обороны Ким Ён Хёну обвинения в государственной измене в связи с объявлением военного положения в стране.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что партия намерена проработать соответствующий вопрос.

Ситуация с введением и отменой военного положения в Республике Корея может «спровоцировать» КНДР и привести к вооруженным столкновениям на Корейском полуострове. Такое мнение высказал председатель партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён.

«Президент Юн Сок Ёль попробует еще раз [ввести военное положение] после провала, но есть еще большая угроза. Достаточно высока опасность того, что [это] спровоцирует Северную Корею, дестабилизирует ситуацию на линии прекращения огня и в конечном счете приведет к вооруженным столкновениям», - цитирует политика агентство Yonhap.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что вводит военное положение для борьбы с «просеверокорейскими силами». В Пхеньяне события на юге полуострова пока не комментировали.

Источник: ТАСС