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Сегодня оппозиция Южной Кореи запустит процедуру импичмента президента

First News Media11:05 - Сегодня
Сегодня оппозиция Южной Кореи запустит процедуру импичмента президента

Шесть оппозиционных партий Республики Корея подали предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Голосование по предложению, в соответствии с нормами, должно состояться в течение 24-72 часов после рассмотрения на пленарном заседании, которое ожидается в ночь на 5 декабря по местному времени.

Это означает, что голосование по импичменту пройдет 6 или 7 декабря. Документ с предложением объявить импичмент президенту поддержал 191 депутат.

В Национальном собрании (парламенте) 300 мест, 108 из них контролирует президентская партия «Гражданская сила». Для импичмента необходимо две трети голосов депутатов. Если инициатива получит необходимое число голосов, то вопрос будет передан на рассмотрение Конституционному суду. Шесть из девяти судей должны поддержать отстранение Юн Сок Ёля от власти. На время рассмотрения дела в Конституционном суде полномочия президента будут остановлены. Его обязанности будет исполнять премьер-министр.

Ранее за отмену военного положения проголосовали 190 депутатов парламента, в том числе представители президентской партии «Гражданская сила», отмечает Yonhap.

Источник: ТАСС

10:10

Оппозиционные партии Республики Корея договорились представить предложение об импичменте президента в 14:40 по местному времени (09:40 по Баку).

Об этом сообщило агентство Yonhap. Оно пока не уточняет, было ли предложение уже представлено.

Голосование по предложению в соответствии с нормами должно состояться в течение 24-72 часов.

Это означает, что голосование пройдет 6 или 7 декабря.

Источник: ТАСС

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