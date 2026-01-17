 Актер Хикмет Рагимов надеется на возобновление показа его сериала на ТВ | 1news.az | Новости
Актер Хикмет Рагимов надеется на возобновление показа его сериала на ТВ

First News Media16:10 - Сегодня
Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли в сериале «Səkkiz», выразил в соцсетях отношение к прекращению показа данного сериала на YouTube и телевидении.

«Я был вынужден ответить на многочисленные вопросы и звонки. Прежде всего, благодарю азербайджанцев — соотечественников, живущих как здесь, так и за рубежом, за внимание и интерес к сериалу «Səkkiz». Вчера меня пригласили на встречу в одно госучреждение по поводу сериала. Название ведомства и содержание беседы пусть останутся в тайне, так как высказываться об этом было бы неправильно. Ко мне и к нашей работе отнеслись с большим уважением, спасибо им.

Возрастной ценз сериала «Səkkiz» - 18+. Время вещания на телеканале ARB - 23:00. В эфир он вышел 10 января 2025 года. Из-за того, что во время трансляции в эфир попала нецензурная лексика, ответственное за это лицо было наказано руководством телевидения», - отметил в своем комментарии Х.Рагимов.

«Теперь перейдем к главному вопросу: я никак не могу понять, почему только из-за этого трансляция сериала была прекращена и в YouTube, и на телевидении. Надеюсь, государство проявит уважение и к нам, и к желаниям зрителей, и на следующей неделе примет решение о возобновлении показа сериала. Лично я жду этого с нетерпением. Все ждут с интересом, даже соответствующие структуры с интересом смотрят сериал, и это хорошо. В конце еще раз выражаю бесконечную благодарность Аллаху за все».

Напомним, что ранее телеканал ARB, на котором был показан сериал, был оштрафован за прозвучавшее в первой серии фильма нецензурное выражение. Аудиовизуальный совет объявил о временной приостановке вещания канала.

Сериал «Səkkiz» снят в жанре психологического триллера и состоит из 12 серий.

