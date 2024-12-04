 Власти Армении подавляют протест столичных водителей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Власти Армении подавляют протест столичных водителей

First News Media11:30 - Сегодня
Власти Армении подавляют протест столичных водителей

На фоне забастовки водителей и увольнений власти поручили региональным структурам прислать водителей в Иреван, чтобы они водили автобусы, и город не был парализован.

Об этом сообщает газета «Грапарак», развивая тему.

«Вчера водители автобусов устроили забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения зарплаты. Они сообщили, что городские власти ранее обещали поднять зарплаты водителям после запуска единой билетной системы, но не сделали этого. Вместе с тем водители, ранее работавшие по теневой системе, надеялись, что совместной забастовкой смогут добиться своей цели и начать работать по прежней схеме. Однако власти приняли ответные меры, некоторых уволили на месте, пытаясь нагнать страх на других и вернуть их на работу, но вопрос так и не решился.

Кроме того, вчера появилась информация о том, что уже правоохранители «вышли» на водителей». На этом фоне власти впопыхах поручили всем общинным учреждениям и региональным структурам прислать водителей в столицу, чтобы они сегодня водили автобусы и город не был парализован», – пишет издание.

В Иреване во вторник водители автобусов объявили забастовку и не вышли на работу.

Забастовка привела к транспортному коллапсу в столице, на остановках в разных административных районах Иревана образовались очереди, люди подолгу ждали транспорт.

Поделиться:
112

Актуально

ОбществоВ город Шуша возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ...
ОбществоДорожная полиция призвала пешеходов к ответственности
ПолитикаДжейхун Байрамов отбыл с визитом на Мальту
ОбществоАзербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным ...

Армения

Власти Армении подавляют протест столичных водителей
Иреван парализован забастовкой: Недовольных водителей автобусов увольняют
Пашинян заявил, что люди покидали Армению из-за конфликтов со странами региона
Превратиться из нации-жертвы в нацию-армию неправильно - Пашинян

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Президент Польши «патрулировал» армяно-азербайджанскую границу
В Армении расследуют провал спутникового проекта Armsat-1 на $8 млн
В Армении выдвинуты новые обвинения против Роберта Кочаряна
В Армении из-под носа полиции угнали машину и десятки мопедов

Последние новости

Мухтар Бабаев: Для защиты критических экосистем в Каспийском море создана первая морская охраняемая территорияСегодня, 12:06Министр: К 2026 году планируется провести сертификацию педагогов в области дошкольного образованияСегодня, 11:59Сирийские войска оттеснили боевиков от ХамыСегодня, 11:50«Səma xanımı»: Трейлер фильма о первой женщине-летчице Востока Лейле Мамедбековой - ФОТО - ВИДЕОСегодня, 11:40Магсуд Адыгезалов: На глобальные изменения времени нетСегодня, 11:35Власти Армении подавляют протест столичных водителейСегодня, 11:30Бербок допустила размещение немецких войск в УкраинеСегодня, 11:25В Баку стартует Неделя итальянской кухниСегодня, 11:20ЕС потребовал у Кишинева привлечь к ответственности лидеров оппозицииСегодня, 11:15Дорожная полиция призвала пешеходов к ответственностиСегодня, 11:10Сегодня оппозиция Южной Кореи запустит процедуру импичмента президентаСегодня, 11:05Сегодня в парламенте Франции состоится голосование по вотуму недоверия правительствуСегодня, 10:55Российское противостояние в Кубке Азербайджана - ВИДЕОСегодня, 10:50Звезды азербайджанского кино на премьере фильма «Azərbaycan Atabəyləri» - ФОТО - ВИДЕОСегодня, 10:45Продажи Библии в России взлетелиСегодня, 10:30Генсек НАТО призвал Украину отложить любые переговоры с РоссиейСегодня, 10:25Джейхун Байрамов отбыл с визитом на МальтуСегодня, 10:20Фархад Мамедов о войне в Сирии и ее влиянии на Южный КавказСегодня, 10:15Для переговоров России и Украины нет оснований, заявляют в КремлеСегодня, 10:00Футболист «Туран-Товуза» получил тяжелейшую травму - ВИДЕОСегодня, 09:55
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35