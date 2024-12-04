Власти Армении подавляют протест столичных водителей

На фоне забастовки водителей и увольнений власти поручили региональным структурам прислать водителей в Иреван, чтобы они водили автобусы, и город не был парализован.

Об этом сообщает газета «Грапарак», развивая тему.

«Вчера водители автобусов устроили забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения зарплаты. Они сообщили, что городские власти ранее обещали поднять зарплаты водителям после запуска единой билетной системы, но не сделали этого. Вместе с тем водители, ранее работавшие по теневой системе, надеялись, что совместной забастовкой смогут добиться своей цели и начать работать по прежней схеме. Однако власти приняли ответные меры, некоторых уволили на месте, пытаясь нагнать страх на других и вернуть их на работу, но вопрос так и не решился.

Кроме того, вчера появилась информация о том, что уже правоохранители «вышли» на водителей». На этом фоне власти впопыхах поручили всем общинным учреждениям и региональным структурам прислать водителей в столицу, чтобы они сегодня водили автобусы и город не был парализован», – пишет издание.

В Иреване во вторник водители автобусов объявили забастовку и не вышли на работу.

Забастовка привела к транспортному коллапсу в столице, на остановках в разных административных районах Иревана образовались очереди, люди подолгу ждали транспорт.