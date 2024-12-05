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На автомагистрали Баку-Губа автомобиль сбил супружескую пару, женщина погибла

First News Media00:04 - Сегодня
На автомагистрали Баку-Губа автомобиль сбил супружескую пару, женщина погибла

В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек, еще один получил травмы.

Как сообщает Report, инцидент произошел на автомагистрали Баку-Губа.

Легковой автомобиль "ВАЗ 2107" сбил переходившую дорогу супружескую пару. Пострадавшие были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь Кёнюль Новруз гызы Шейдалиевой, 1972 года рождения, спасти не удалось.

По факту ведется расследование.

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