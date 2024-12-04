Сирийские войска оттеснили боевиков от Хамы

Вооруженные силы Сирии оттеснили вооруженные группировки сирийской оппозиции от города Хама на западе республики.

Об этом сообщает газета Al Watan.

По данным издания, вооруженные группировки отошли минимум на 20 километров от населенного пункта.

Накануне Минобороны Сирии сообщило, что правительственная армия республики взяла Хаму под полный контроль. Оборонное ведомство подчеркнуло, что опубликованные на страницах группировок сообщения о проникновении боевиков в кварталы Саваик и Мазариб не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Источник: Лента.ру