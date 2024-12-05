Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про введение санкций против властей Грузии.

Это стало реакцией на события в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, тем самым утверждено решение Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях. В санкционный список попали почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, а также 19 граждан Грузии.

«Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально», - отметил Зеленский.