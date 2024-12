Глава МИД Азербайджана встретился с финской коллегой

Главы МИД Азербайджана и Финляндии Джейхун Байрамов и Элина Валтонен провели встречу в кулуарах проходящего на Мальте заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Об этом сообщается на странице МИД АР в социальной сети Х.

Отмечается, что на встрече были обсуждены перспективы взаимодействия в ходе предстоящего председательства Финляндии в ОБСЕ, а также повестка двустороннего сотрудничества.

Дж.Байрамов проинформировал свою коллегу о постконфликтной региональной ситуации, сохраняющейся минной угрозе, а также о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

