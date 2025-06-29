Парламентская делегация не примет участие в заседании в Москве

Парламентская делегация не примет участия в предстоящем в Москве заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, парламентская делегация под руководством первого заместителя председателя Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве.

Причиной тому являются демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия в отношении азербайджанцев, совершенные правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбург Российской Федерации, а также регулярный характер подобных случаев в последнее время.

Означенная поездка парламентской делегации Азербайджана была отменена с учетом вышесказанного.

Источник: АЗЕРТАДЖ