Джейхун Байрамов обсудил с замглавы МИД Узбекистана подготовку к саммиту ОЭС - ФОТО

30 июня 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобура Усманова.

Как сообщили в МИД Азербайджана, во время встречи обсуждались планы и совместные проекты, вытекающие из азербайджано-узбекского союзничества, подготовка к двусторонним визитам на высшем уровне, а также вопросы многостороннего сотрудничества и подготовка к проведению в Азербайджане 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"В развитии основанного на братстве и дружбе союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном была подчеркнута важность существующих контактов между лидерами двух стран, межправительственной комиссии и механизма политических консультаций. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении ведомства.