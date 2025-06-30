События в Екатеринбурге - пример дискриминации и предвзятого отношения на национальной почве - Самед Сеидов

Проявление жестокого отношения к азербайджанцам в Екатеринбурге - высший предел нетерпимости. Убивать людей, которые не оказывают сопротивления, арестовывать их в массовом порядке, недопустимо.

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, вовсе неслучайно то, что Министерство иностранных дел Азербайджана незамедлительно выступило с заявлением об инциденте: «На самом деле события в Екатеринбурге являются примером дискриминации и предвзятого отношения на национальной почве. Наше отношение к этому вопросу однозначно. К сожалению, сегодня в России преобладают силы, которые вместо того, чтобы поддерживать стратегически важные отношения с Азербайджаном на высоком уровне, хотят нанести ему удар».

Депутат Милли Меджлиса отметил, что азербайджанская общественность по праву остро отреагировала на дискриминацию азербайджанцев в России.

«Нашего депутата не пускают в Россию, на наши сайты совершаются кибератаки, сбит наш самолет, демонстрируется предвзятое отношение к азербайджанцам. В Азербайджане же все наоборот. Потому что мы толерантная страна. Все эти события, разумеется, влияют и на двусторонние отношения», - сказал С. Сеидов, отметив, что правительство Азербайджана предпринимает и впредь будет предпринимать все необходимые шаги для защиты наших соотечественников.