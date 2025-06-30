Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра

Племянник задержанного российскими силовиками в Екатеринбурге Азиза Аббасова - Эмин Аббасов рассказал, что его дядя находится в крайне тяжелом состоянии.

В беседе с Report мужчина отметил, что в ходе рейда его дяде сломали ребра, и после этого он несколько дней находился под надзором полиции.

"Ему не оказали никакой помощи. Его состояние тяжелое. Обезболивающее вводили только за наш счет. У него жидкость в накопилась легких, сломаны ребра", - сказал Аббасов.

Отметим, что семья Аббасовых родом из села Захматабад Билясуварского района Азербайджана и проживает в России около 40 лет.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

МИД Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.