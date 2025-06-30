Эрдоган вновь поблагодарил Азербайджан за вклад в восстановление зоны землетрясений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь поблагодарил Азербайджан за помощь в устранении последствий февральских землетрясений 2023 года.

Как сообщает Trend, выступая 30 июня на брифинге по итогам заседания Кабинета министров в Анкаре, турецкий лидер напомнил об открытии Азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

«Вместе с моим братом Ильхамом Алиевым мы открыли Азербайджанский квартал. Хочу вновь поблагодарить народ Азербайджана, который с первого дня бедствия протянул руку помощи нашей стране», - сказал он.

Глава турецкого государства также прокомментировал итоги саммита НАТО в Гааге, объявив, что лидеры Североатлантического альянса соберутся в 2026 году в Анкаре.