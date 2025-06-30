Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Украиной - ФОТО

30 июня в Баку состоялись седьмые по счету консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Украины.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, на консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а украинскую делегацию - начальник Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Владислав Каневский.

В консультациях также приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства науки и образования, Государственного комитета по работе с диаспорой, Государственной миграционной службы, а также сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Украине и посольства Украины в Азербайджанской Республике.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами в консульской сфере, возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы.

Были затронуты вопросы расширения сотрудничества в области защиты прав и законных интересов граждан Азербайджанской Республики и Украины, состоялся обмен мнениями о передовом опыте применения цифровых услуг и процессов в консульской сфере, а также визово-миграционной политике обеих стран.

По итогам мероприятия был подписан протокол о результатах обсуждений, состоявшихся в рамках консультаций.