В рамках «Недели ОЭС» впервые в Лачине cостоится Форум женщин

В рамках «Недели ОЭС», впервые организуемой по инициативе Президента Ильхама Алиева, 2 июля в городе Лачин состоится Форум женщин Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основная цель - содействие межсекторальному сотрудничеству стран ОЭС для расширения возможностей женщин во всех сферах человеческого развития, а также обозначение и усиление роли женщин в формировании устойчивых, инклюзивных обществ в регионе ОЭС.

На форуме будет обсуждаться роль женщин в развитии человека для обеспечения устойчивости к изменению климата, расширение возможностей женщин через образование, цифровая инклюзивность - инновации и обмен опытом и другие темы.

Форум также послужит платформой для диалога, сотрудничества и обмена опытом между женщинами-лидерами из разных стран региона ОЭС и соответствующих международных партнерских структур.