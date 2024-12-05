Премьер-министр Грузии назвал насилие протестующих «либеральным фашизмом»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал насилие, применяемое протестующими, «либеральным фашизмом».
Как сообщает местное бюро Report, на брифинге он призвал родителей держать своих детей подальше от «очагов либерального фашизма».
«Мы конфисковали все их ресурсы, у них больше нет возможности для насильственных действий, поэтому правоохранительным органам не пришлось ни на что реагировать. За этим либеральным фашизмом стоит иностранное финансирование», - заявил премьер-министр.
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