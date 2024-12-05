 Премьер-министр Грузии назвал насилие протестующих «либеральным фашизмом» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Премьер-министр Грузии назвал насилие протестующих «либеральным фашизмом»

First News Media15:33 - Сегодня
Премьер-министр Грузии назвал насилие протестующих «либеральным фашизмом»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал насилие, применяемое протестующими, «либеральным фашизмом».

Как сообщает местное бюро Report, на брифинге он призвал родителей держать своих детей подальше от «очагов либерального фашизма».

«Мы конфисковали все их ресурсы, у них больше нет возможности для насильственных действий, поэтому правоохранительным органам не пришлось ни на что реагировать. За этим либеральным фашизмом стоит иностранное финансирование», - заявил премьер-министр.

Поделиться:
210

Актуально

ПолитикаПрезидент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с ...
ОбществоПогода на пятницу: В Баку будет дождливо
ПолитикаРиффат Инам Батт: Изгнание западных азербайджанцев со своих земель является ...
ПолитикаЧавушоглу: Армения должна положительно отреагировать на добрые шаги ...

В мире

Турецкие СМИ: Волосы на ладони Нарин принадлежали её матери и брату
За отставку Макрона высказались 54% опрошенных французов
Спецслужба Казахстана сорвала подготовку к четырем терактам в 2024 году
Премьер-министр Грузии назвал насилие протестующих «либеральным фашизмом»

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Путин Меркель: Ангела, извини, я не знал об этом
Протестующие в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии - ВИДЕО
В Сеуле началиcь столкновения - ОБНОВЛЕНО
В Турции произошло землетрясение

Последние новости

Глава МИД Азербайджана обсудил со шведской коллегой процесс нормализации отношений с АрмениейСегодня, 19:00Али Асадов встретился с делегацией Организации экономического сотрудничества и развитияСегодня, 18:45В бакинской тюрьме скончался заключенныйСегодня, 18:30Турецкие СМИ: Волосы на ладони Нарин принадлежали её матери и братуСегодня, 18:15За отставку Макрона высказались 54% опрошенных французовСегодня, 18:00Назначены первый заместитель и заместители председателя ЦБАСегодня, 17:36Спикер парламента РА: Переговоры с Азербайджаном проваливались и из-за утечек с нашей стороныСегодня, 17:35Почему Баку не принял предложение Блинкена о встрече глав МИД Азербайджана и Армении на Мальте?Сегодня, 17:04В Баку подросток, подвергшийся сексуальному насилию, покончил с собойСегодня, 17:01Что мир слушал на Spotify в 2024 году? Музыкальный сервис подвел глобальные итоги – ФОТО – ВИДЕОСегодня, 16:36Экс-чиновник Госдепа США подтверждает опасения Баку, связанные с деятельностью USAIDСегодня, 16:23Участники СОР29 продолжают рассказывать о проведенных на климатической конференции мероприятиях - ФОТОСегодня, 16:05Спецслужба Казахстана сорвала подготовку к четырем терактам в 2024 годуСегодня, 15:46Бейонсе против Тейлор Свифт: Кто занял место №1 в рейтинге величайших поп-звезд XXI века?Сегодня, 15:44Стала известна стоимость входа в Центральный ботанический садСегодня, 15:43Премьер-министр Грузии назвал насилие протестующих «либеральным фашизмом»Сегодня, 15:33Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов РФСегодня, 15:20Президент Азербайджана наградил работников сферы связи и информационных технологийСегодня, 15:15Андрей Лунев: Если бы «Карабах» играл в России, то был бы в лидерахСегодня, 15:10Стало известно, кто может сыграть Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере - ФОТОСегодня, 15:05
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35