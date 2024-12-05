Назначены первый заместитель и заместители председателя ЦБА
Алияр Гахраман оглу Мамедъяров назначен первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджана.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другими распоряжениями главы государства Вюсал Джахангир оглу Халилов, Али Исмаил оглу Ахмедов, Тогрул Наджафали оглу Алиев и Гюлер Азер гызы Пашаева назначены заместителями председателя Центрального банка Азербайджана.
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