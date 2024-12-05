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За отставку Макрона высказались 54% опрошенных французов

First News Media18:00 - Сегодня
За отставку Макрона высказались 54% опрошенных французов

Более 50% французских граждан одобряют идею, согласно которой президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти с должности для проведения досрочных президентских выборов в 2025 году.

Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Cluster17 для французского издания Le Point.

Так, 54% опрошенных положительно смотрят на вариант с отставкой Макрона и перенос президентских выборов с 2027 года на 2025-й.

Опрос также показал, что французы обеспокоены политической ситуацией в стране, и 40% опрошенных не видят выхода из нынешнего кризиса во Франции.

Кроме того, в ходе опроса респонденты могли выразить мнение насчет недавнего вотума недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Так, 36% опрошенных считают, что причина вотума недоверия – это изначально неудачный выбор, который сделал Макрон, назначив Барнье премьером.

47% респондентов одобряют вынесение вотума недоверия правительству Барнье, 41% не поддерживают это решение, остальные участники опроса затруднились ответить.

Накануне нижняя палата парламента Франции - Национальное собрание - вынесла вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, инициированный левой коалицией «Новый народный фронт». За недоверие проголосовал 331 депутат. Для вотума было необходимо 288 голосов. Вотум недоверия правительству был вынесен во Франции впервые с 1962 года - тогда парламент отстранил от власти правительство Жоржа Помпиду.

Ранее Макрон заявил, что не уйдет в отставку в случае, если в результате вотума недоверия правительство Мишеля Барнье лишится власти.

Le Figaro отмечает, что призывы к отставке Макрона раздаются главным образом из лагеря левых сил.

Источник: Интерфакс

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