Борьба за жизнь: пилот FlyDubai поделился подробностями нападения - ВИДЕО

Индийский пилот Смит Маччхар, получивший 30 сентября серьёзные ранения на борту самолёта FlyDubai из Дубая в Израиль после нападения на него второго пилота, впервые рассказал о подробностях случившегося и о том, как ему удалось открыть дверь кабины - что, вероятно, помогло предотвратить катастрофу.

Маччхар, который лечится в больнице в Абу-Даби, 2 октября поговорил по видеосвязи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Твоя смелость, присутствие духа и самообладание спасли множество жизней. Страна может с гордостью сказать: индийцы - не те, кто отнимает жизни, а те, кто готов рисковать своей жизнью, чтобы спасти других", - сказал пилоту Моди. В эмоциональном разговоре Маччхар рассказал, что нападение было внезапным, он получил "множество ранений" и "боролся за свою жизнь", но при этом понимал, что от его действий зависят и жизни всех, кто был на борту, поэтому он смог заставить себя действовать. "Когда я лежал на полу, я чувствовал, что самолёт идёт вниз", - отметил он. Пилот, по его словам, понял, что самолёт разобьётся, поэтому нашёл в себе силы толкнуть дверь. В кабину ворвались пассажиры, которым удалось скрутить нападавшего и выровнять лайнер, после чего самолёт посадил находившийся на борту резервный экипаж. Самолёт совершил экстренную посадку в городе Табук в Саудовской Аравии. Все 174 пассажира и 8 членов экипажа остались живы.

Командир корабля получил серьёзные ранения и потерял много крови. Первую помощь на борту ему оказал стоматолог Шота Мусаев. Впоследствии пилота перевезли на лечение в ОАЭ. В Индии и Израиле о нём отзываются как о герое - как и об израильских пассажирах, которые смогли обезвредить нападавшего.

Подробности о личности второго пилота и мотивы его действий по-прежнему неизвестны. Отмечается, что он гражданин Омана. Он арестован властями Саудовской Аравии. Израиль рассматривает случившееся как попытку теракта - предположительно, второй пилот, захватив управление самолётом, хотел направить его в землю, чтобы погибнуть вместе с пассажирами, большинство которых были гражданами Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что нападавший был под влиянием идей радикального ислама. Официально, однако, следствие это не подтверждало, как и возможные связи нападавшего с Ираном. О возможности того, что за атакой стоял Иран, заявляли официальные лица как в США, так и в Израиле.