 Борьба за жизнь: пилот FlyDubai поделился подробностями нападения - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Борьба за жизнь: пилот FlyDubai поделился подробностями нападения - ВИДЕО

Редакция 1news16:53 - Сегодня
Борьба за жизнь: пилот FlyDubai поделился подробностями нападения - ВИДЕО

Индийский пилот Смит Маччхар, получивший 30 сентября серьёзные ранения на борту самолёта FlyDubai из Дубая в Израиль после нападения на него второго пилота, впервые рассказал о подробностях случившегося и о том, как ему удалось открыть дверь кабины - что, вероятно, помогло предотвратить катастрофу.

Маччхар, который лечится в больнице в Абу-Даби, 2 октября поговорил по видеосвязи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Твоя смелость, присутствие духа и самообладание спасли множество жизней. Страна может с гордостью сказать: индийцы - не те, кто отнимает жизни, а те, кто готов рисковать своей жизнью, чтобы спасти других", - сказал пилоту Моди. В эмоциональном разговоре Маччхар рассказал, что нападение было внезапным, он получил "множество ранений" и "боролся за свою жизнь", но при этом понимал, что от его действий зависят и жизни всех, кто был на борту, поэтому он смог заставить себя действовать. "Когда я лежал на полу, я чувствовал, что самолёт идёт вниз", - отметил он. Пилот, по его словам, понял, что самолёт разобьётся, поэтому нашёл в себе силы толкнуть дверь. В кабину ворвались пассажиры, которым удалось скрутить нападавшего и выровнять лайнер, после чего самолёт посадил находившийся на борту резервный экипаж. Самолёт совершил экстренную посадку в городе Табук в Саудовской Аравии. Все 174 пассажира и 8 членов экипажа остались живы.

Командир корабля получил серьёзные ранения и потерял много крови. Первую помощь на борту ему оказал стоматолог Шота Мусаев. Впоследствии пилота перевезли на лечение в ОАЭ. В Индии и Израиле о нём отзываются как о герое - как и об израильских пассажирах, которые смогли обезвредить нападавшего.

Подробности о личности второго пилота и мотивы его действий по-прежнему неизвестны. Отмечается, что он гражданин Омана. Он арестован властями Саудовской Аравии. Израиль рассматривает случившееся как попытку теракта - предположительно, второй пилот, захватив управление самолётом, хотел направить его в землю, чтобы погибнуть вместе с пассажирами, большинство которых были гражданами Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что нападавший был под влиянием идей радикального ислама. Официально, однако, следствие это не подтверждало, как и возможные связи нападавшего с Ираном. О возможности того, что за атакой стоял Иран, заявляли официальные лица как в США, так и в Израиле.

Поделиться:
370

Актуально

Мнение

Азербайджан после Победы: от восстановления суверенитета к новым задачам

Политика

Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная ...

Политика

Отменяется пятилетнее ограничение срока полномочий председателя ПЕА

Общество

Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ...

В мире

В аэропорту Кишинёва объявлена тревога из-за угрозы минирования

Израиль расследует, кто мог управлять пилотом рейса Flydubai

По франшизе «Форсаж» снимут сериал

РФ ждет реакции Армении по восстановлению двух ж/д участков

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Иран согласился приостановить обогащение урана

В ВОЗ предупредили о неизбежности новой пандемии

«Это Снуп Догг или нет?» – двойник рэпера развеселил зрителей Гран-при Азербайджана - ВИДЕО

НАТО ответило на предупреждения Москвы по Калининграду

Последние новости

Обвиняемые в контрабанде сигарет Рашад Дашдемиров, Фарид Усубов и другие переведены под домашний арест

Сегодня, 19:30

Президент: За каждым, как говорится, стоит «большой дядя»

Сегодня, 19:10

«Фенербахче» прибыл в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

В аэропорту Кишинёва объявлена тревога из-за угрозы минирования

Сегодня, 18:45

Азербайджан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества

Сегодня, 18:35

Самому молодому учителю, работающему в государственной школе, 19 лет –

Сегодня, 18:20

Азербайджан после Победы: от восстановления суверенитета к новым задачам

Сегодня, 18:00

Израиль расследует, кто мог управлять пилотом рейса Flydubai

Сегодня, 17:40

Пол Арон: «Азербайджанские болельщики очень искренние и особенные»

Сегодня, 17:23

По франшизе «Форсаж» снимут сериал

Сегодня, 17:09

РФ ждет реакции Армении по восстановлению двух ж/д участков

Сегодня, 17:08

В регионах Азербайджана идут дожди с грозами, в Баку усилился ветер

Сегодня, 17:06

Локомотив перемен: путь ПЕА длиною в три десятилетия

Сегодня, 17:00

Бакметрополитен будет управлять пассажирскими канатными дорогами

Сегодня, 16:56

Борьба за жизнь: пилот FlyDubai поделился подробностями нападения - ВИДЕО

Сегодня, 16:53

Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная арка возвышалась бы в центре Иревана

Сегодня, 16:50

Васиф Талыбов и еще четыре человека из предыдущего состава не вошли в правление ПЕА

Сегодня, 16:41

Арестован тиктокер Мухаммед Насибов

Сегодня, 16:38

Проблема с оплатой обучения азербайджанской студентки Мельбурнского университета полностью решена

Сегодня, 16:35

С 1 ноября изменится расписание поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку – ФОТО 

Сегодня, 16:25
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55