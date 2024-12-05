Голосование об импичменте президента Южной Кореи пройдет 7 декабря

Демократическая партия «Тобуро», которая контролирует большинство в Национальном собрании Республики Корея, намерена провести голосование по ходатайству об импичменте президента 7 декабря.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Было решено провести голосование по импичменту 7 декабря около 7 часов вечера», - сказали в партии. В случае одобрения инициативы дело будет рассматривать Конституционный суд.

Поскольку документ об импичменте был внесен на пленарном заседании после полуночи 5 декабря по местному времени, уже ожидалось, что голосование состоится 6 или 7 декабря. Юридические нормы требуют, чтобы голосование прошло не ранее 24 часов, но и не позднее 72 часов после пленарного заседания.

Вечером 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль в целях борьбы с «просеверокорейскими элементами» неожиданно ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов.

Оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента, считая, что Юн Сок Ёль нарушил Конституцию, поскольку для военного положения не было оснований.

Источник: ТАСС