Предвзятость, субъективность и двойные стандарты уже долгое время являются краеугольным камнем позиции США и стран Европейского союза в отношении государств, где политические системы, по их мнению, «недостаточно демократичны».

Западное внимание к вопросам прав человека и демократии в этих «недостаточно демократических» странах имеет далеко не альтруистическую подоплеку. В действительности вопросы прав человека и демократических стандартов часто используются странами Запада и Соединенными Штатами как инструмент давления на эти государства с целью продвижения собственных интересов, будь то геополитических, экономических или идеологических. Примером такого подхода служат финансируемые Западом и США проекты, направленные на поддержку оппозиционных партий, правозащитных организаций, СМИ и иных инициатив, которые потом противостоят действующим властям в этих государствах.

Азербайджан с его стратегическим геополитическим расположением, значительными природными ресурсами и важной ролью в Кавказском регионе тоже стал объектом подобного пристального внимания со стороны коллективного Запада.

Страны ЕС и США через так называемую «пятую колонну», скрытую сеть поддерживающих оппозицию и внешние силы групп, выдвигают порой доходящие до абсурда предвзятые и субъективные обвинения в адрес властей с целью дестабилизации внутренней обстановки в Азербайджане, которые в то же время являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы республики.

Так, 4 декабря делегация Евросоюза, посольства Великобритании и Швейцарии организовали прием с участием правозащитников, членов гражданского общества, прессы, юристов и общественных активистов Азербайджана. На мероприятии послы ЕС, Великобритании, Швейцарии и США говорили об «ухудшении ситуации» с правами человека в Азербайджане, а также призвали азербайджанские власти освободить «журналистов» и «политических активистов», находящихся в настоящее время под арестом.

МИД АР решительно отверг эти обвинения, оценив данные заявления как открытую попытку подорвать независимость судебной системы Азербайджана.

«Мы решительно отвергаем заявления послов США, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии, сделанные во время мероприятия в Баку 4 декабря в связи с утверждениями о задержании «журналистов» и «политических активистов» в Азербайджане», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики, в котором также подчеркивается, что вмешательство в ход расследования недопустимо и противоречит принципу верховенства права, являющемуся основополагающим принципом правового государства.

Напомним, что лица, которых с пеной у рта защищают европейские и американские дипломаты «как представителей «независимых СМИ» и которых якобы «угнетают» за «открытое высказывание своего мнения», в реальности задержаны за финансовые махинации. Следствием установлено, что они действовали в интересах западных кругов в Азербайджане, вмешиваясь в избирательный процесс, организуя негативные кампании и подготавливая «аргументы» для антипропаганды. Эти люди незаконно получали грантовые средства и передавали их западной сети в стране, обеспечивали сеть, связанную с Западом, новыми адептами, в частности, молодежью.

Не секрет, что двойные стандарты – основной инструмент политики Запада и США. В отношении «непослушных» их воле стран используются в качестве давления все подручные средства, ну а тем, кто следует их воле, можно все, да и не только можно, но и нужно. Вот один из свежих примеров подобного двуликого подхода. Так, глава миссии ЕС в Молдове Янис Мажейкс потребовал у Кишинева привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока «Победа» и партий «Возрождение» и «Шанс», а также молдавским властям предписали отстранить от должности главу Гагаузии Евгению Гуцул. Как говорится, без комментариев.

Азербайджан, достижения и независимый курс которого раздражают ряд западных кругов, тесно сотрудничающих с Арменией и армянским лобби, за последние годы находился в словно кем-то составленном списке стран, критика которых всегда приветствуется США и странами Запада, различными европейскими структурами. Двери Европарламента, ПАСЕ, ООН широко открыты для лиц, организующих шоу с нападками в адрес Баку. Причем, как правило, «семинары» и «слушания» на азербайджанскую тематику активизируются в канун значимых для нашей страны событий, будь то выборы либо масштабные спортивные или культурные мероприятия. COP29 тоже не стала исключением. В преддверии этого крупного, имеющего международную значимость мероприятия и после его проведения Баку остается под прицелом необоснованной критики и конвейера лжи.

Предвзятость и субъективность коллективного Запада в отношении Азербайджана – часть более широкой панорамы. Запад, с одной стороны, критикует внутреннюю политику Азербайджана, но с другой - его интересы в регионе, в том числе в энергетической сфере, диктуют необходимость поддерживать тесные отношения с Баку. В этом контексте важно учитывать, что западная критика не всегда является результатом объективного анализа ситуации, а служит лишь инструментом давления и попыткой навязать определенные политические и экономические условия. Азербайджан, прекрасно осознавая, что любое внешнее вмешательство и давление могут иметь далеко идущие последствия для политической и экономической стабильности, в целом для суверенитета страны, твердо противостоит всем нападкам.

Однако подобное умение противостоять внешнему диктату, к сожалению, не смогли продемонстрировать другие страны, например, Украина, которая уже почти три года находится в состоянии войны.

Сегодня и Грузия стала ареной столкновения интересов. Запад и США предъявляют претензии грузинским властям по вопросам демократии, прав человека и внутренней политики. Оказавшись в центре геополитической борьбы, страна стоит на пороге гражданской войны, срежиссированной ЕС и Соединенными Штатами. Это происходит, в том числе и потому, что, в отличие от Азербайджана, Грузию за годы независимости заполонили западные эмиссары, действующие под вывеской НПО и прочих институтов гражданского общества. Власти этой страны до сих пор не воспринимали фактор их наличия в качестве угрозы для внутренней безопасности. Лишь теперь действующая власть в лице партии «Грузинская мечта» озаботилась тем, чтобы упорядочить участие финансируемых из-за рубежа организаций во внутриполитической жизни страны, приняв закон «О прозрачности иностранного влияния». …И столкнулась с неимоверным сопротивлением как внутри страны, так и за ее пределами.

А после недавних парламентских выборов, в результате которых вновь победила партия «Грузинская мечта», прозападная оппозиция начала акции, обвинив власти в фальсификации итогов голосования и требуя проведения повторных выборов, которые позже приобрели характер беспорядков, достигших своего апогея после заявления грузинских властей о приостановлении переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Все это наглядно демонстрирует, насколько глубоко въелось западное влияние в Грузию.

С аналогичным отношением со стороны США столкнулась сейчас и Румыния, где на президентских выборах, прошедших 24 ноября, в первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, ультраправый политик. Государственный департамент уже «засомневался» в прозрачности выборов и призвал провести тщательное расследование. США также предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса, пригрозив сокращением инвестиций.

События в Украине, Грузии, Румынии показывают, как Запад и США, вмешиваясь в суверенные дела государств, легко могут дестабилизировать ситуацию, используя подконтрольные НПО, медиа и политиков.

Азербайджан на фоне всех этих событий выглядит особенно ярким примером того, как должна выстраиваться государственная политика, направленная на минимизацию внешнего влияния. Создание механизмов, ограничивающих вмешательство зарубежных структур во внутренние дела страны - важный элемент национальной безопасности. Азербайджанские власти, своевременно осознавшие это, смогли уберечь государство от подобных сценариев, что позволило сохранить стабильность и сосредоточиться на национальных приоритетах.