Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали визу на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который должен пройти на Мальте, с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств».

Об этом заявили в российском министерстве.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России М.В. Захаровой с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что «особое внимание будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе и на заседание СМИД».

СМИД ОБСЕ на Мальте пройдет 5-6 декабря.

Источник: РБК