США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса, пригрозив сокращением инвестиций

Власти США пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В американском дипведомстве отметили, что «прогресс, которого Румыния добилась», закрепившись в трансатлантическом сообществе, «не должен быть свернут из-за действий внешних акторов». В противном случае любое изменение серьезно подорвет сотрудничество с США в сфере безопасности.

Госдеп США также предупредил власти Румынии об угрозе сокращения инвестиций.

Помимо этого, Соединенные Штаты выразили обеспокоенность отчетом Верховного совета нацобороны республики. В нем утверждается о якобы имевшей место активности России в киберпространстве вокруг избирательного процесса в этой стране.

Госдеп, в свою очередь, призвал провести тщательное расследование данных из отчета для обеспечения прозрачности выборов.

24 ноября в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура, первое место с 22,94 процента голосов занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску.

Источник: Лента.ру