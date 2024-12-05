Спикер Госдумы РФ заразился коронавирусом

Тест на коронавирус председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина оказался положительным.

Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.

"В конце прошлой недели тест на COVID у председателя Госдумы показал положительный результат. Вячеслав Володин также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет завтра в Минске.

По этой же причине был перенесен официальный визит председателя Государственной думы в Индию, который должен был состояться со 2 по 4 декабря Согласованы новые даты в начале следующего года", - говорится в сообщении.