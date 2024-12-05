Мирзоян: Армения верит в полную нормализацию отношений с Турцией

Армения верит в полноценную нормализацию отношений с Турцией.

Как передает Sputnik Армения, об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян на заседании СМИД ОБСЕ на Мальте.

По его словам, Ереван рассчитывает на установление дипотношений и открытие границы, что станет еще одним вкладом в региональную стабильность и безопасность.

Он отметил, что армянская сторона продолжит предпринимать практические шаги, в том числе по совместной оценке технических требований для строительства моста между двумя странами (речь скорее всего идет о строительстве Анийского моста – ред.), а также оценке инфраструктуры участка железной дороги Гюмри-Карс. Он убежден, что реализация договоренностей окажет положительное влияние на регион.