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Чавушоглу: Армения должна положительно отреагировать на добрые шаги Азербайджана во имя устойчивого мира в регионе

First News Media12:00 - Сегодня
Чавушоглу: Армения должна положительно отреагировать на добрые шаги Азербайджана во имя устойчивого мира в регионе

Армения должна положительно отреагировать на добрые шаги Азербайджана во имя устойчивого мира в регионе. Мы можем превратить Южный Кавказ в зону мира. Каждый должен знать, что бесполезно закупать оружие и переподготавливаться, а также повторно претендовать на земли соседнего государства.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции, руководитель делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на проходящей в Баку второй международной конференции на тему «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».

«Мы знаем, что спустя 30 лет несправедливости будет сложно установить прочный мир. Однако Турция и впредь продолжит делать все возможное для мира в регионе», - отметил М.Чавушоглу.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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