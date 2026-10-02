В парламенте Армении сформируют комиссию по обновлению Церкви

Парламентскую следственную комиссию по обновлению Церкви возглавит депутат от «Гражданского договора», бывший глава комиссии по вопросам евроинтеграции Арман Егоян, сообщила депутат от правящей фракции Арусяк Манавазян.

По ее словам, депутаты «Гражданского договора» уже представили в парламент заявление и необходимое количество подписей для создания комиссии.

«В течение двух дней пакет документов будет представлен спикеру парламента, и, если никаких проблем не возникнет, комиссия будет сформирована», — сказала Манавазян.

В состав комиссии войдут 11 депутатов: семь от «Гражданского договора», три от фракции «Сильная Армения» и один от фракции «Армения».

При этом фракции «Сильная Армения» и «Армения» уже заявили, что не намерены участвовать в работе комиссии.

20 августа 2026 года правительство Армении одобрило программу деятельности до 2031 года, в которой среди целей в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ) указаны отстранение Гарегина II и принятие нового устава Церкви.

24 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по его поручению подготовлен доклад о кризисе ААЦ. Доклад подготовила ГНКО «Центр общественных связей и информации» аппарата премьер-министра.

Пашинян уже заявил, что намерен задействовать законодательные и другие механизмы, чтобы добиться ухода католикоса всех армян Гарегина II с поста.

Источник: Sputnik Армения