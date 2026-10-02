 Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше вопросы, представляющие взаимный интерес - ФОТО | 1news.az | Новости
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Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше вопросы, представляющие взаимный интерес - ФОТО

Редакция 1news12:00 - Сегодня
Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше вопросы, представляющие взаимный интерес - ФОТО

Вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани совершает официальный визит в Азербайджан для участия в 13-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 2 октября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим грузинским коллегой в культурной столице нашей страны – городе Шуша.

В ходе встречи было особо подчеркнуто, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией вносит ценный вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.

Отмечалось, что регулярные двусторонние встречи в различных форматах и взаимные визиты являются наглядным свидетельством высокого уровня сотрудничества как в сфере обороны, так и в других областях.

В завершение встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах военного сотрудничества, по вопросам повышения интенсивности совместных учений и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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