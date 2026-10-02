В Центральный банк назначен новый генеральный директор - ФОТО

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось новое назначение.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, Азер Алескеров с 1 октября 2026 года назначен на должность генерального директора Центрального банка.

Отметим, что Азер Алескеров начал трудовую деятельность в 1997 году в Департаменте денежно-кредитной политики Центрального банка. В разные годы он занимал должности ведущего экономиста, главного экономиста, начальника отдела и заместителя директора департамента.

С июня 2009 года по октябрь 2026 года он занимал должность директора Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка.

В 2012 году Азер Алескеров был награжден медалью «Терегги» за заслуги в развитии банковского дела в Азербайджане. Он является автором более 90 аналитических статей, посвящённых социально-экономическим проблемам.