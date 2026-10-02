​Председатель Верховного суда Грузии посетила Судебный комплекс в городе Ханкенди

​Делегация во главе с председателем Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе посетила Карабах.

​В рамках визита гости побывали в городе Ханкенди и ознакомились с Судебным комплексом города Ханкенди. Посещение комплекса позволило на месте оценить судебную инфраструктуру.

​В рамках поездки члены делегации также посетили города Шуша, Ходжалы и Лачин, где ознакомились с ходом масштабных восстановительных работ, строительством новой инфраструктуры и историко-культурным наследием региона.