 В Шуше состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Шуше состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции - ФОТО

Редакция 1news12:52 - Сегодня
В Шуше состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции - ФОТО

2 октября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече, состоявшейся в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на узах братства и стратегического союзничества, динамично развиваются по всем направлениям, в том числе и в военной сфере.

Было особо подчеркнуто, что расширение масштабов военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией находится под постоянным контролем глав государств.

Министры обороны отметили значимость совместных военных учений «Сила единства – 2026» и подобных встреч, выразив уверенность в успешном продолжении сложившегося партнерства.

На двусторонней встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также пути обеспечения региональной безопасности и устойчивого мира в регионе.

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