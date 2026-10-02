Актер Джордж Гафаров показал свадебные фотографии и признался в любви супруге - ФОТО

Азербайджанский актер Джордж Гафаров женился - свадебное торжество состоялось в Губе.

Актер поделился с подписчиками фотографиями со свадьбы, показав серию кадров с праздничного дня - на снимках Дж.Гафаров запечатлен вместе со своей супругой Гюннур.

Публикацию артист сопроводил коротким, но трогательным признанием в любви: «My wife, I love you» (Моя жена, я люблю тебя).

Джордж Гафаров родился в 1995 году в Риге. Актерскую карьеру он начал еще в подростковом возрасте, а профессиональное образование получил в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. С 2019 года Дж.Гафаров был актером Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Широкую известность актер получил благодаря ролям в азербайджанских фильмах и сериалу «Блеск», где сыграл Серкана вместе с российскими актерами Александрой Бортич, Кириллом Кяро и другими.

Читайте по теме:

«Забудьте всех Серканов, которых знали раньше»: Джордж Гафаров снялся в главной роли в российском проекте - ФОТО - ВИДЕО

Джордж Гафаров о полученной квартире: «Я родился в Латвии, потерял мать и отца…» - ВИДЕО