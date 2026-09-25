Асадов и Расулзода обсудили новые возможности Среднего и Зангезурского коридоров

Премьер-министры Азербайджана и Таджикистана Али Асадов и Кохир Расулзода обсудили расширение торговли и более эффективное использование транспортно-транзитных возможностей двух стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, особое внимание было уделено роли Среднего коридора и возможностям, связанным с Зангезурским коридором.

Встреча состоялась в рамках официального визита таджикского премьера по приглашению Али Асадова. Стороны отметили успешное развитие отношений между двумя странами и важность подписанной в 2024 году Декларации о стратегическом партнерстве.

Главы правительств также обсудили развитие деловых связей и работу Межправительственной совместной комиссии, Азербайджано-таджикского делового совета и бизнес-форумов.

В транспортной сфере стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества, отметив растущее значение Среднего коридора и дополнительные возможности, которые создает Зангезурский коридор.

Кроме того, были отмечены перспективы сотрудничества в энергетике, в частности в сфере возобновляемых источников энергии.