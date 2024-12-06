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В Грузии пожелали европейским политикам таких же «мирных митингов» в их столицах

First News Media14:48 - Сегодня
В Грузии пожелали европейским политикам таких же «мирных митингов» в их столицах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пожелал европейским политикам таких же «мирных митингов», которые проходят на территории республики после результатов парламентских выборов.

Его слова приводят грузинские СМИ.

Папуашвили подчеркнул, что некоторые европейские политики называют агрессивные действия «миром».

«Пусть у них такой «мир» будет каждый день в их же столицах», — сказал он.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Во время беспорядков на акциях протеста в Тбилиси пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и компаний, а также мэрии столицы.

К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейских и повреждение или уничтожение имущества под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один.

Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва.

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