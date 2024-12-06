 В Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы - ФОТО

First News Media16:02 - Сегодня
В Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы - ФОТО

В Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы.

В акции по посадке деревьев, проведенной в рамках объявленного в Азербайджане «Года солидарности во имя зеленого мира» посольством Азербайджана в Украине и мэрией Киева в парке «Наталка», приняли участие председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, заместитель главы столицы Петро Пантелеев, общественные активисты, представители диаспоры.

Выступивший посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев сказал, что сегодняшняя акция демонстрирует, насколько важна совместная деятельность для защиты окружающей среды. Зеленые города - символ жизни, здоровья и устойчивого развития.

«Для Азербайджана этот год представляет особое значение в контексте экологических инициатив. В Баку прошла 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). На мероприятии было подчеркнуто значение глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата и усилено обязательство Азербайджана внести свой вклад в создание более устойчивого мира. Данный проект реализуется в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана об объявлении 2024 года в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира». Наше участие в мероприятии - еще один шаг на пути к достижению этих целей. Мы уверены, что наше сотрудничество станет важным вкладом в дело улучшения экологической ситуации Киева и еще одним символом крепкой дружбы между Азербайджаном и Украиной», - добавил дипломат.

Выразив признательность азербайджанскому государству за проект, заместитель мэра Киева П. Пантелеев в своем выступлении отметил, что закладка аллеи - наглядный пример дружественных отношений между двумя странами. Азербайджанское государство вносит свой вклад для зеленого мира и в Украине.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ он сказал: «Несмотря на холодную погоду и трудные дни Украины, сегодня мы сделали жест, свидетельствующий о крепкой дружбе между нашими народами. Сегодня одним из наших приоритетов является дальнейшее улучшение окружающей среды. Несмотря на трудные времена, мы считаем, что одним из показателей устойчивости является отношение к экологии и совместное расширение зеленых территорий. Поэтому сегодня мы посадили красивые деревья и кустарники. Этот парк станет более зеленым и киевляне будут рады отдохнуть здесь следующей весной. Поэтому мы благодарим наших азербайджанских партнеров и друзей за участие в сегодняшней акции».

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования О. Бондаренко в интервью АЗЕРТАДЖ также поблагодарил Азербайджанское государство за оказанную поддержку.

«Это прекрасная инициатива. Считаю, что заложенная аллея придаст новый облик парку «Наталка». Через год мы увидим цветущие деревья, почувствуем дальнейшее улучшение экологической ситуации. Здесь мы увидим как радуются детишки, играющие вместе со своими родителями. Эта акция - прекрасное начало, их необходимо только поддерживать», - сказал он.

Отметим, что на аллее, заложенной на правом побережье Днепра, весной пройдет очередная акция по посадке деревьев и будет установлена мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
204

Актуально

XроникаИльхам Алиев поздравил Урсулу фон дер Ляйен
ОбществоRent a car оккупировала тротуар: Штрафы проблему не решают – ФОТО – ВИДЕО
ПолитикаПринят итоговый документ международной конференции, посвященной праву ...
ПолитикаЧлен парламента Сен-Мартена: Страдающие от колониального гнета народы имеют ...

Общество

В эти дни в Азербайджане будет ветрено
​​​​​​​Об успешном участии NEQSOL Holding в COP29 - ФОТО
Пресечена попытка армян присвоить композиции в исполнении Шовкет Алекперовой
В эти три дня в Баку будет дождливо

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Как долго в Баку продлятся ливни?
​​​​​​​Продолжаются разоблачения и аресты лиц, не возвративших в Азербайджан миллионы долларов
В Баку подросток, подвергшийся сексуальному насилию, покончил с собой
Женщине, которой вкололи в ногу слюну, назначили инвалидность

Последние новости

Джейхун Байрамов: Азербайджан придает особое значение охране окружающей среды и борьбе с изменением климатаСегодня, 19:00Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета ЕССегодня, 18:46«Xəyallarda görüşək»: Премьера клипа азербайджанской рок-группы «DÖNGƏ» - ВИДЕОСегодня, 18:30В эти дни в Азербайджане будет ветреноСегодня, 18:15​​​​​​​Об успешном участии NEQSOL Holding в COP29 - ФОТОСегодня, 18:10Ильхам Алиев поздравил Урсулу фон дер ЛяйенСегодня, 18:10Джейхун Байрамов выступил на 3-й Европейской конференции по азербайджановедениюСегодня, 18:05Пресечена попытка армян присвоить композиции в исполнении Шовкет АлекперовойСегодня, 17:53В эти три дня в Баку будет дождливоСегодня, 17:51В ЦАХАЛ заявили о готовности начать наступление в СирииСегодня, 17:35КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборовСегодня, 17:28Сотрудники МККК навестили армянских сепаратистов, содержащихся в АзербайджанеСегодня, 17:25Путин: Гарантии безопасности с Минском включают ядерное оружие РФСегодня, 17:18​​​​​​​При поддержке Nar прошел международный симпозиум по азербайджанскому языку и литературе - ФОТОСегодня, 17:17Азербайджанские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в страну мобильных устройств - ФОТОСегодня, 17:13Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД ТурцииСегодня, 17:10Коррупционный скандал в Кыргызстане: Задержаны глава и замглавы Налоговой службыСегодня, 17:06В Баку откроют учреждение для трудных подростковСегодня, 16:52Азербайджанская диаспора Колорадо - важный шаг в продвижении Азербайджана в СШАСегодня, 16:47Впервые акционеры Банка ABB смогут голосовать в электронном форматеСегодня, 16:37
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35