В Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы - ФОТО

В Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы.

В акции по посадке деревьев, проведенной в рамках объявленного в Азербайджане «Года солидарности во имя зеленого мира» посольством Азербайджана в Украине и мэрией Киева в парке «Наталка», приняли участие председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, заместитель главы столицы Петро Пантелеев, общественные активисты, представители диаспоры.

Выступивший посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев сказал, что сегодняшняя акция демонстрирует, насколько важна совместная деятельность для защиты окружающей среды. Зеленые города - символ жизни, здоровья и устойчивого развития.

«Для Азербайджана этот год представляет особое значение в контексте экологических инициатив. В Баку прошла 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). На мероприятии было подчеркнуто значение глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата и усилено обязательство Азербайджана внести свой вклад в создание более устойчивого мира. Данный проект реализуется в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана об объявлении 2024 года в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира». Наше участие в мероприятии - еще один шаг на пути к достижению этих целей. Мы уверены, что наше сотрудничество станет важным вкладом в дело улучшения экологической ситуации Киева и еще одним символом крепкой дружбы между Азербайджаном и Украиной», - добавил дипломат.

Выразив признательность азербайджанскому государству за проект, заместитель мэра Киева П. Пантелеев в своем выступлении отметил, что закладка аллеи - наглядный пример дружественных отношений между двумя странами. Азербайджанское государство вносит свой вклад для зеленого мира и в Украине.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ он сказал: «Несмотря на холодную погоду и трудные дни Украины, сегодня мы сделали жест, свидетельствующий о крепкой дружбе между нашими народами. Сегодня одним из наших приоритетов является дальнейшее улучшение окружающей среды. Несмотря на трудные времена, мы считаем, что одним из показателей устойчивости является отношение к экологии и совместное расширение зеленых территорий. Поэтому сегодня мы посадили красивые деревья и кустарники. Этот парк станет более зеленым и киевляне будут рады отдохнуть здесь следующей весной. Поэтому мы благодарим наших азербайджанских партнеров и друзей за участие в сегодняшней акции».

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования О. Бондаренко в интервью АЗЕРТАДЖ также поблагодарил Азербайджанское государство за оказанную поддержку.

«Это прекрасная инициатива. Считаю, что заложенная аллея придаст новый облик парку «Наталка». Через год мы увидим цветущие деревья, почувствуем дальнейшее улучшение экологической ситуации. Здесь мы увидим как радуются детишки, играющие вместе со своими родителями. Эта акция - прекрасное начало, их необходимо только поддерживать», - сказал он.

Отметим, что на аллее, заложенной на правом побережье Днепра, весной пройдет очередная акция по посадке деревьев и будет установлена мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу.

Источник: АЗЕРТАДЖ