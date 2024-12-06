Эрдоган: Я предлагал Асаду встретиться…
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о ситуации в Сирии.
После пятничного намаза в Стамбуле турецкий лидер вышел к ожидавшим его журналистам, сообщает TRT Haber.
«Мы сказали Асаду: «Давайте встретимся», но он не дал положительного ответа», - сказал Эрдоган.
Ранее официальные лица Турции заявляли, что Анкара неоднократно предлагала президенту Сирии Башару Асаду конструктивные переговоры для нормализации отношений, однако Дамаск предпочел не реагировать на эти месседжи.
Источник: TRT Haber
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