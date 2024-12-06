Эрдоган: Я предлагал Асаду встретиться…

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о ситуации в Сирии.

После пятничного намаза в Стамбуле турецкий лидер вышел к ожидавшим его журналистам, сообщает TRT Haber.

«Мы сказали Асаду: «Давайте встретимся», но он не дал положительного ответа», - сказал Эрдоган.

Ранее официальные лица Турции заявляли, что Анкара неоднократно предлагала президенту Сирии Башару Асаду конструктивные переговоры для нормализации отношений, однако Дамаск предпочел не реагировать на эти месседжи.

Источник: TRT Haber