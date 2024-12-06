«И конечно же, Дамаск»: Эрдоган назвал главную цель оппозиционных сил в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал текущую ситуацию в Сирии, где продолжается наступление оппозиционных Дамаску вооруженных формирований.

«Идлиб, Хама, Хомс и целью, конечно же, Дамаск. Марш оппозиции в Сирии продолжается. Мы надеемся, что все обойдется без потрясений и бедствий», -сказал турецкий лидер, передает Anadolu.

Эрдоган выразил надежду, что наступление оппозиции не приведет к катаклизмам в соседней стране.

Он напомнил, что Анкара обращалась к Башару Асаду с призывом вместе обсудить перспективы урегулирования в Сирии, однако не получила положительного ответа.

Источник: Anadolu