​​​​​​​При поддержке Nar прошел международный симпозиум по азербайджанскому языку и литературе - ФОТО

Как самый доступный мобильный оператор в Азербайджане, Nar уделяет особое внимание поддержке социальных инициатив.

В рамках этой миссии Nar выступил спонсором Первого международного научного симпозиума «Исследования азербайджанского языка и литературы», организованного Хазарским университетом в сотрудничестве с другими ведущими учебными заведениями. Мероприятие было направлено на развитие азербайджанского языка и литературы, а также на повышение их роли в тюркском мире.

Двухдневный симпозиум объединил ученых из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызской Республики и Турецкой Республики Северного Кипра для обсуждения актуальных вопросов в области языка и литературы. В мероприятии приняли участие около 100 исследователей, которые представили свои тезисы как на очных, так и на онлайн-сессиях. В рамках симпозиума также состоялась научно-музыкальная и художественная программа, посвященная 125-летию со дня рождения Джафара Джаббарлы, выдающегося представителя азербайджанской драматургии.

Nar считает продвижение азербайджанского языка и сохранение культурного наследия ключевыми направлениями своей стратегии социальной ответственности. Поддержка данного симпозиума подчеркивает вклад Nar в развитие научных исследований, продвижение национальных ценностей и укрепление позиций азербайджанского языка на международной арене. Компания продолжает активно участвовать в образовательных, культурных и социальных проектах, содействуя устойчивому развитию азербайджанского общества.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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